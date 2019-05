Haimbuchner zu Strache: "Ihm gebührt ewiger Dank"

"Heinz-Christian Strache gebührt der ewige Dank des gesamten patriotischen Lagers. Er allein war es, der in fast 15 Jahren mühevoller Arbeit und aus der Asche von Knittelfeld eine neue FPÖ erschuf, die wieder ihren rechtmäßigen Platz unter den Großparteien Österreichs einnehmen und ihren alleinigen Führungsanspruch im konservativ-patriotischen Lager durchsetzen konnte. Lieber Heinz-Christian, wir werden Dir das niemals vergessen!", das schreibt Manfred Haimbuchner auf seiner Facebook-Seite.

Für den Rücktritt gebühre Strache "Anerkennung und Respekt", so Haimbuchner weiter.

Haimbuchner schrieb die Botschaft für seine fast 130.000 Facebook-Fans am Wochenende. Empfänger: Die FPÖ-Fans.

Kurz zuvor zeigte er sich gegenüber Zeitungen (und somit gegenüber einem neutraler eingestellten Publikum) kritischer.

Er wolle in "Wien aufräumen", sagte er etwa in den OÖN. Er lasse sich wegen einer "Blödheit auf einer Mittelmeerinsel" seine Arbeit in OÖ nicht ruinieren. Er sei vom Ibiza-Video erschüttert, so Haimbuchner weiter.

Damit die FPÖ in OÖ weiter an der Macht bleibt, musste wie berichtet LR Elmar Podgorschek seinen Hut nehmen.

Wie es weitergeht, gibt die ÖVP am Nachmittag bekannt.

