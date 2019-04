Kindergräber bestohlen: Jetzt meldete sich Zeugin

Schmetterlinge, Engel und Herzchen – von zahlreichen kleinen Figuren fehlt jede Spur. In Gedenken an ihre beiden Zwillingsmädchen stellten Romana G. und ihr Lebensgefährte die Gegenstände auf das Grab ihrer verstorbenen Prinzessinnen auf dem Friedhof in Traun (Bez. Linz-Land).

Kurz nach Ostern bemerkten die Eltern, dass die Dekorationen weg waren (wir berichteten).

Sternenkinder



Als Sternenkind, seltener als Schmetterlingskind oder Engelskind, werden verstorbene Kinder bezeichnet, insbesondere wenn sie vor, während oder bald nach der Geburt verstorben sind.



Im engeren und ursprünglichen Sinn bezeichneten die Begriffe Kinder, die aufgrund von zusätzlichen Anforderungen des Personenstandsgesetzes an Schwangerschaftsdauer, Körpergröße oder Körpergewicht keinen Eintrag als Person im Geburtsregister/Sterberegister bekamen. Der Begriff wurde mit der Zeit für immer mehr früh verstorbene Kinder verwendet.

Die Mutter der beiden sogenannten Sternenkinder teilte ein Foto des leer geräumten Grabs auf Facebook. "Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Vielleicht packt den Dieb ja das schlechte Gewissen und er stellt die Figuren wieder zurück."

Am selben Friedhof dürfte der Dieb ein zweiten Mal zugeschlagen haben. Denn auf einem anderen Kindergrab fehlten Züge, Engel sowie Frösche.

Auch auf evangelischem Friedhof Deko gestohlen



Die Woche zuvor wurde auf dem evangelischen Friedhof, ebenfalls in Traun, ein Kindergrab abgeräumt. Die Vorfälle wurden angezeigt und allesamt auf Facebook gepostet, dabei hunderte Male geteilt.

Und es dürfte sich ausgezahlt haben. Denn nun meldete sich eine Zeugin bei "Heute". Sie gibt an, zuletzt schon zwei Mal eine sehr auffällige Frau beim Friedhof beobachtet zu haben. Die rund 30-Jährige sei dabei stets mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ihr Gesicht sei unter einem Schal oder ähnlichem gut versteckt gewesen. Zudem habe sie eine Sonnenbrille getragen.

Mit einem Säckchen sowie einem Rucksack habe sie dann den Friedhof betreten, sei kurz danach herausgekommen und davon gefahren. Nur zehn Minuten danach ist sie laut Zeugin wieder zurückgekehrt.

Die Polizei konnte auf "Heute"-Nachfrage keine Hinweise betreffend der Diebstähle bestätigen.

