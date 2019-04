Kleine "Nelly" braucht neuen Rollstuhl

"Kann man diesen großen braunen Hundeaugen einen Wunsch abschlagen?", fragt die Pfotenhilfe Lochen (OÖ) auf Facebook. Dort wartet sehnsüchtig die kleine "Nelly" auf eine neue Familie und einen neuen "Hinterradantrieb". Die knapp zwei Jahre junge Hündin wurde nämlich bei einem Autounfall schwer verletzt und möchte jetzt endlich wieder mobil sein.

"Nelly wurden bei dem Unfall die Hinterbeine und die Wirbelsäule zertrümmert. Seitdem ist sie hinten gelähmt", so eine Sprecherin der Pfotenhilfe. Damit das herzige Fellknäuel wieder so richtig Gas geben kann, wird eine neue Gehilfe benötigt. "Nellys alter Rollstuhl war viel zu klein für sie. Ihre Hinterbeine lagen verdreht und gequetscht in dem kleinen Metallkorb. Jetzt braucht sie einen neuen Rolli. Dafür suchen wir nun Spender."

Doch die süße Hündin ist nicht nur auf der Suche nach neuen Rädern. Auch über ein Zuhause würde sie sich freuen: "Nelly sucht ganz dringend nach einem neuen Besitzer. Sie ist extrem freundlich, lebenslustig und verträgt sich auch mit anderen Hunden und Kindern. Trotz ihrer Behinderung ist sie sehr aufgeweckt", so die Pfotenhilfe.

Hier die Spendenaktion der Pfotenhilfe Lochen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: