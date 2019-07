Drama in Pischelsdorf 03. Juli 2019 18:37; Akt: 03.07.2019 18:42 Print

Kleinkind von Postauto überfahren – tot

Tragischer Unfall am Mittwoch in Pischelsdorf (Bezirk Braunau am Inn): Ein Kleinkind wurde von einem rückwärtsfahrenden Post-Pkw überrollt und dabei tödlich verletzt.