Mann beschießt Freundin mit Armbrust und flieht

Am Mittwochabend gerieten in Bad Ischl ein 50-Jähriger und seine Lebensgefährtin in Streit.

Kurz danach wurde mit einer Armbrust auf die Frau geschossen.



Fahndung

"Im Tatzusammenhang könnte ihr 50-jähriger ehemaliger Lebensgefährte stehen. Die Fahndung nach dem 50-Jährigen läuft seit gestern Abend", so die Polizei in einer Aussendung.

Kurz nach dem Schuss, der die Frau verfehlte, habe der Mann auch mit Suizid gedroht.

Neben Polizisten sind auch ein Diensthund, ein Hubschrauber und Beamten des Einsatzkommandos Cobra im Einsatz.

Der Großeinsatz der Polizei in der Stadt hatte in der Nacht auf Donnerstag für wilde Spekulationen in sozialen Netzwerken geführt.



Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)