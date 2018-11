Person in Wels attackiert und schwer verletzt

Zahlreiche Streifenwagen, ein Notarzt sowie ein Rettungswagen rückten am Donnerstag in der Dragonerstraße in Wels an.

Nur einige Hundert Meter von einer Polizeiinspektion entfernt dürfte sich ersten Informationen zufolge wilde Attacke stattgefunden

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nämlich ein Mann mit schwersten Verletzungen vom Notarzt ins Welser Spital gebracht. Er dürfte ersten Berichten zufolge kurz zuvor von einem anderen Mann attackiert worden sein.

Ob der mutmaßliche Täter auf der Flucht ist, oder noch vor Ort gestellt werden konnte, ist noch nicht bekannt. Auf Nachfrage konnte die Polizei-Pressestelle keine näheren Details preis geben.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Weitere Infos folgen.

