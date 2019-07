Nach Unfall: Niemand weiß, wer das Opfer ist

Das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Geschichte:

Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr mit seinen Wagen am Sonntag gegen 23.30 Uhr auf der B135 Richtung Grieskirchen.

Im Ortschaftsbereich Obergallspach, Gemeinde Meggenhofen, bemerkte er in der Dunkelheit plötzlich eine Person auf der Fahrbahn. Er versuchte noch auszuweichen, konnte allerdings einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Fußgänger wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in das Klinikum Wels eingeliefert.

Das Problem: Bis jetzt ist die Identität des verletzten Mannes noch nicht geklärt, deshalb bittet die Polizeiinspektion Haag am Hausruck unter 059133/4233 um sachdienliche Hinweise.

Personenbeschreibung:

Mann, zwischen 25 bis 30 Jahre alt, sehr schlank, etwa 175 cm groß, brünette Haare, bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt mit der Aufschrift: I’m here to HELP, einer schwarzen Jogginghose, einem Strohhut mit der Aufschrift: Estrella Damm, Barcelona und schwarzen Sneakers mit weißer Sohle.

(gs)