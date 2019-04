OÖ ist bei Alkolenker der traurige Spitzenreiter

26 Menschen haben heuer auf Oberösterreich Straßen durch Unfälle bereits ihr Leben verloren (wir berichteten). Im vergangenen Jahr waren es zum selben Zeitrum um elf weniger. Das entspricht einem plus von 73 Prozent.

Vor allem der Horror-Crash vergangene Woche in Hörsching (Bez. Linz-Land) ist vielen noch in schlimmer Erinnerung. Dabei verloren drei Menschen ihr Leben. Das jüngste Opfer war gerade einmal 15 Jahre alt.

Wie jedes Jahr führte die Polizei auch heuer im Osterverkehr verstärkt Kontrollen durch. Die vom Innenministerium veröffentlichte Bilanz der vier Tage von Karfreitag bis Ostermontag ist ebenfalls alles andere als beruhigend.

406 Verkehrsunfälle zu Ostern in Österreich



Insgesamt ereigneten sich am Osterwochenende in Österreich 406 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Das waren um 188 (86,2 Prozent) mehr als im Jahr davor. Da waren es 218.

Insgesamt wurden in allen neun Bundesländern 74.730 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen. Mit 10.949 ist Oberösterreich im Bundesländervergleich auf Rang drei hinter der Steiermark (18.984) und Niederösterreich (12.293).

73 Alkolenker aus dem Verkehr gezogen



Allerdings eroberte OÖ in der Statistik bei den Alkoholanzeigen sowie den Führerscheinabnahmen den unrühmlichen ersten Platz. Und das sogar deutlich.

Denn von ingesamt 430 Alkolenkern wurden alleine in OÖ 73 erwischt. Platz zwei geht an NÖ mit 48 erwischten alkoholisierten Fahrern. 49 Lenker mussten bei Kontrollen auf OÖ-Straßen ihren Schein abgeben. Platz zwei geht hier an die Steiermark (28).

Wirft man einen Blick auf die Statistik der letzten fünf Jahre, wurden zu Ostern in Oberösterreich noch nie so viele Alkolenker erwischt. 2018 waren es 42. Lediglich beim Wert vor fünf Jahren (63) kommt man in die Nähe der aktuell gestoppten Alkolenker.

Allerdings hat sich auch die Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen mit 10.949 fast verdoppelt – 2018 waren es "nur 5.622.

Auf Nachfrage von "Hete" heißt es aus dem Innenministerium: "Bei dem herrlichen Wetter waren heuer natürlich auch sehr viele Menschen auf den Straßen unterwegs. Zudem wird nicht in allen Bundesländern gleich intensiv kontrolliert."

Einer der betroffenen Alkolenker ist ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck. Mit 2,02 Promille hatte er am Ostermontag einen Unfall verursacht, verletzte dabei einen Mopedlenker (16). Dieser musste im Spital in Salzburg behandelt werden.

