FP-Politiker soll mit Faust Bursch geschlagen haben

Gesucht wurde nach einem männlichen Fahrer eines schwarzen BMW mit Freistädter Kennzeichen. Nun wurde der mutmaßliche Täter ausgeforscht. Es soll ein höherer FPÖ-Lokalpolitiker aus dem Mühlviertel sein.

Ein 15-jähriger Mopedlenker soll in Pregarten (Bez. Freistadt) von einem Autolenker mit der Faust geschlagen worden sein, nachdem er diesem zuvor den Mittelfinger gezeigt hatte.

Der Bursch wurde mit starken Schwellungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Lenker hingegen fuhr einfach davon, beging Fahrerflucht. Von ihm fehlte jede Spur. Wir berichteten.

Bis jetzt. Der aggressive Autolenker dürfte nun ausgeforscht worden sein.

Stimmt Vorwurf drohen parteiinterne Konsequenzen

Dabei soll es sich laut Bezirksrundschau um den FP-Lokalpolitiker Michael P. (36) aus dem Mühlviertel handeln. Die Landes-FPÖ verwies auf "Heute"-Anfrage, auf eine Stellungnahme von FPÖ-Bezirkspartei-Chef Peter Handlos. Er kündigt an, zuerst mit den Betroffenen reden zu wollen.

"Stellt sich aber heraus, dass die Anschuldigungen begründet sind, gibt es Konsequenzen". Der Beschuldigte sei "Funktionsträger ist eine Person der Öffentlichkeit und hat sich ordentlich zu benehmen".

Erste Partei fordert Rücktritt

Die Sozialistische Jugend (SJ) Freistadt fordert den Rücktritt des Politikers. Ein Rückzug aus der Politik sei schon längst fällig gewesen. "Der jüngste Vorfall ist nur die Spitze des Eisbergs", sagt Thomas Pilgerstorfer, Vorsitzender der SJ Freistadt.

Hilterrede geliked, Geld für Oralverkehr

Was Pilgerstorfer konkret meint ist, dass P. in der Vergangenheit durch fragwürdige Aktionen aufgefallen war. So soll er einer Minderjährigen auf Facebook Geld für Oralverkehr angeboten haben, eine Hitlerrede geliked haben, einen Blog eines Holocaustleugners geteilt haben.

Und, in diesem aktuellen Fall besonders interessant, er soll einen verunfallten Mopedlenker auf Facebook als "Zweirad Deppen " beschimpft haben, nachdem der gegen eine Felswand geprallt war.

FP-Politiker P. wurde wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

