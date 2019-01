Rechtsaußen-Rapper plant Konzert in Linzer Villa

Es sind die Identitären, die zu dem umstrittenen Konzert eingeladen haben. Es findet am 9. Februar im so genannten "Khevenhüller-Zentrum" in Linz statt. Das Zentrum ist ein Treffpunkt der rechten Szene.

Auftreten wird der mehr als umstrittene Rapper "Komplott". Der Deutsche wird der rechten Szene zugeordnet, hat eine Nähe zu den Identitären. Die Zeit Online schrieb vor ziemlich genau einem Jahr über ihn: "Über unambitioniert produzierte, schlurfende Gangsta-Rap-Beats rappt Komplott vom kulturellen Erbe und seiner Bedrohung durch Überfremdung".



"OÖ darf nicht Tummelplatz der Rechten werden"

SPÖ-Nationalrätin Sabine Schatz übt Kritik am geplanten Auftritt: Sie fordert von den oberösterreichischen Behörden, das Konzert zu verhindern. „Landeshauptmann Stelzer muss endlich aktiv werden. Oberösterreich darf nicht zum Tummelplatz Rechtsextremer werden“, so Schatz, die darauf verweist, dass das Bundesland bei den rechtsextremen Straftaten die Spitzenposition einnimmt.

Schatz in einer Aussendung: "Recherchen zur Person hinter „Komplott" zeigen, dass es sich um einen Mann handelt, der in der Neonazi-Szene aktiv war". Und weiter: „Eine Anfrage an den Innenminister ist in Vorbereitung. Es kann nicht sein, dass Rechtsextreme mit Neonazi-Hintergrund ungestört ihre Botschaften verbreiten dürfen.“

Rechtsextremismus-Experte Thomas Rammerstorfer veröffentlichte den geplanten Gig ebenfalls auf Facebook.



Die Connection zur Linzer FPÖ

Übrigens: Das Khevenhüller Zentrum soll sich in der Villa Hagen befinden. Dort ist nicht nur ein Studentenheim untergebracht, sondern auch die schlagende Verbindung Arminia Czernowitz beheimatet.

Deren bekannteste Mitglieder: Der Linzer Vize-Bürgermeister Detlef Wimmer (FPÖ) und der neue Chef der Linzer FPÖ und Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein.

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)