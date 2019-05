Rendi-Wagner verkündet Neuwahlen in Linz

Am Sonntagabend hat sich die Linzer SPÖ intern getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Am Montag steht ein Treffen mit dem FPÖ-Vizebürgermeister Hain auf dem Programm. Die Zeichen stehen auf ein Ende der Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat bereits in der ORF-Sendung "Im Zentrum" angekündigt, dass die Zusammenarbeit mit der FPÖ in Linz beendet wird. In Oberösterreich selbst hielt man sich noch zurück. Aus Linz heißt es, man müsse in ganz Oberösterreich neu wählen lassen. Die Landeshauptstadt alleine sei nicht sinnvoll.

Das Ende naht

Auch wird man zögern, da es in naher Zukunft schwer werden könnte, Neuerungen durchzubringen. So konnte man beispielsweise zuletzt nur mit einer hauchdünnen Mehrheit das sogenannte "Linzer Modell" bei den Kindergartengebühren durchbringen. Eine einzige Stimme gab letztendlich den Ausschlag.

Der parteiinterne Druck scheint nun aber zu hoch zu sein. Nach dem Aus der Zusammenarbeit im Burgenland bleibt Linz die letzte Rot-Blaue-Festung. Doch um das Bild der SPÖ zu halten, muss wohl auch diese gestürzt werden.

