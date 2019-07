Schütze verfehlt spielende Kinder nur ganz knapp

War es ein Schießunfall oder ein Attentat? Diese Frage stellt sich die Polizei noch einem unglaublichen Zwischenfall in Gallneukirchen.

Und das war passiert: Ein bisher unbekannter Täter hat, wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr in Gallneukirchen (Bez. Urfahr-Umgebung) im Bereich der Ortschaft Gallusberg mit einer noch unbekannten Waffe ein Projektil in Richtung des Grundstückes einer Familie geschossen.

Die Hausbesitzer saßen mit ihren beiden Enkelkindern (sie sind im Volksschulalter) im Garten, als das Geschoss knapp neben ihnen in einer Holzlatte einschlug, an der Hausmauer abprallte, beim nächsten Nachbarn gegen ein Metallregal flog und auf der Betonmauer zum Liegen kam.

Zum Glück wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt.

Auffallendes Projektil



Auffallend: Beim Projektil handelte es sich um ein 9mm Para-Projektil (kann für Handfeuer- aber auch für Langwaffen verwendet werden) in neongelber Farbe. Deshalb erhofft sich die Polizei nun Hinweise auf den Täter oder die Täterin, da solche färbigen Projektile sehr ungewöhnlich sind.

Die Polizeiinspektion Gallneukirchen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133 4330.

