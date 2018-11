Botschaft auf Geldschein: Ich bin der 5-Euro-Papa

Diese Botschaft rührte ganz Österreich. Auf einem Fünf-Euro-Schein hatte ein Mann am 10. September 2012 geschrieben: "Erster Schultag, HS, erstes Mal € 5 Taschengeld. Bussi Papa"

Trafikant Markus Beierhofer und seine Mitarbeiterin Christiane Lackner-Ganser fanden den Schein. (Bild: Privat) Trafikant Markus Beierhofer und seine Mitarbeiterin Christiane Lackner-Ganser fanden den Schein. (Bild: Privat)

Jetzt, sechs Jahre danach, tauchte dieser Schein in der Trafik von Markus Beierhofer (39) und seiner Mitarbeiterin Christiane Lackner-Ganser in (46) Leoben (Stmk) auf (wir berichteten). "Wir haben ihn im Zuge unserer Inventur entdeckt. Das ist eine wirklich süße Botschaft. Wir wollten unbedingt den Verfasser finden", so Beierhofer im "Heute"-Gespräch.

Daraufhin beschlossen die beiden den Schein mit der rührenden Botschaft zu fotografieren und auf Facebook zu stellen. Innerhalb weniger Tage wurde das Posting Tausende Male geteilt. "Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet", grinst Beierhofer.

Unter anderem teilte auch Michaela Aigner, Chefin von "Kräuter Paul" am Linzer Südbahnhofmarkt, den Beitrag. Und so wurde der kleine Shop auch zur "Drehscheibe" für die Suche.

Denn: Der Verfasser der Botschaft, Alexander Haselmayer (58) aus Feldkirchen (Ktn.), entdeckte dort das Posting und meldete sich bei der Linzerin. "Ich konnte es zunächst gar nicht glauben. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, als ich diese Zeilen auf den Schein geschrieben habe. Meine Tochter Manon hatte damals ihren ersten Schultag in der Hauptschule", verrät der 58-Jährige, der seiner Tochter öfter ausgefallene Geschenke macht.

Nächste Woche soll es ein Treffen geben

Aigner stellte den Kontakt zu den Trafikanten her, schon kommende Woche soll es ein Treffen in Leoben geben. Haselmayer: "Wir haben schon telefoniert. Ich möchte den Schein unbedingt wieder haben. Ich werde ihn meiner Tochter zu Weihnachten schenken."

Manon ist mittlerweile 16 Jahre alt und absolviert eine Koch-Lehre in Kärnten.

Eines ist schon sicher: Dieses Mal wird sie den Fünf-Euro-Schein mit Sicherheit nicht mehr ausgeben.

