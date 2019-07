Taucher nach Unfall zu Druckkammer geflogen

Eine fünfköpfige Tauchergruppe aus Tschechien startete am Sonntag in Weyregg am Attersee (Bez. Vöcklabruck) im Rahmen ihrer Ausbildung einen Tauchgang.

Dabei dürfte es ersten Informationen zufolge bei einem Taucher aber zu Komplikationen gekommen sein. Dieser musste aufgrund von Atemproblemen einen Notaufstieg durchführen.

Feuerwehrtaucher, die zur selben Zeit am nahe gelegenen Ausbildungsgelände des Landesfeuerwehrkommandos anwesend waren, leisteten rasch erste Hilfe.

Der verletzte Taucher wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 nach Traunstein in die Druckkammer geflogen.

Die Polizei stellte vorerst die Tauchausrüstung sicher.

Nähere Infos folgen.

