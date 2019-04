Tauchunfall am Attersee 11. April 2019 16:40; Akt: 11.04.2019 17:36 Print

Taucher (50) nach Unfall in Spezialklinik geflogen

Nach einem Tauchunfall in Weyregg am Attersee (Bez. Vöcklabruck) musste ein Taucher (50) in eine Spezialklinik nach Traunstein geflogen werden.