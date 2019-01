Tierquäler legen Köder, zwei Hunde vergiftet

Der oder die Täter dürften ihre Giftköder in den Gemeinden Handenberg und Neukirchen an der Enknach (Bez. Braunau) entlang von Straßen ausgelegt haben. Zwei Hunde konnten vom Tierarzt gerade noch gerettet werden. Zur Vergiftung der Tiere kam es Dienstag vergangene Woche.

Ein Mischlingshund litt an Vergiftungserscheinungen nachdem er mit seinem 54-jährigen Herrchen in der Ortschaft Maierhof Gassi war. Das Tier konnte medikamentös behandelt werden.

Ein Tier noch in Behandlung



Beim zweiten Fall hatte der Hund einer 58-jährigen Besitzerin beim Spaziergehen eine unbekannte Substanz gefressen. Auch dieses Tier zeigte Vergiftungserscheinungen, wurde von seinem Frauchen in die Tierklinik gebracht. Dort ist das Tier nach wie vor stationär in Behandlung.

Der Tierarzt stellte klar fest, dass das Tier Gift zu sich genommen hatte.

Zudem soll die Frau entlang des Güterwegs auch zwei verendete Katzen gefunden haben. Auch sie dürften die Giftköder gefunden haben. Sie sollen keine offensichtlichen Verletzungen gehabt haben.

Die Polizei Eggelsberg bittet um Hinweise unter 059 133 4205

