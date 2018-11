Vergewaltigungs-Versuch bei der Linzer Universität

Zu dem Vergewaltigungsversuch kam es laut Polizei am Mittwoch gegen 21.10 Uhr. Der Täter soll die 19-Jährige auf einem unbeleuchteten Weg zwischen der Uni und dem Stundentenwohnheim Keplerheim in der Altenbergerstraße in Linz angegriffen haben.

Er soll sie von hinten unsittlich berührt und versucht haben, sie durch eine Umarmung zu Boden zu drücken.

Zum Glück konnte sich die 19-Jährige aber losreißen und lief davon. Der Mann floh ebenfalls.

Täterbeschreibung

Der Mann soll zirka 170 cm groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt und mit dunkler Haube und Jacke bekleidet gewesen sein.

