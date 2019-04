Während Mutter kochte, stürzte Kind aus Fenster

Die Vierjährige war kurz nach 13 Uhr am Freitag gemeinsam mit der 29-jährigen Mutter in der Küche der elterlichen Wohnung, als es zum Unglück kam. Wie die Mutter gegenüber der Polizei angab, habe sie gerade das Mittagessen gekocht und dabei zum Lüften das Fenster in der Küche geöffnet.

Die Vierjährige begab sich alleine zum geöffneten Fenster, weil sie den Bus sehen wollte, wie das Kind der Mutter erklärte. Die Mutter hatte das Kind dabei nicht in ihrem Blickfeld. Das Mädchen ist daraufhin offensichtlich ohne Fremdeinwirkung oder Fremdverschulden von selbst durch das offene Fenster gestürzt.

Das Fenster hatte ein Fliegengitter, das jedoch laut Angaben der Mutter unten eingerissen war. Die Vierjährige fiel aus dem ersten Stock auf den Gehweg. Sie war während der Versorgung durch den Notarzt ansprechbar und wurde mit dem Notarzthubschrauber C10 in Begleitung der Mutter nach Linz in den Med Campus IV geflogen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)