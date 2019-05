Wegen Dauerregens drohen jetzt Überflutungen

Es ist feucht und nass im ganzen Land. Und auch in den kommenden Tagen wird sich an der tristen Wetterlage in Oberösterreich nichts ändern.

Regen, Regen und nochmal Regen heißt es, wenn man aus dem Fenster blickt. Laut Meteorologe Christian Ortner (ZAMG) liegt der Schwerpunkt des Regens für OÖ im Salzkammergut sowie im Bezirk Braunau.

Regen-Höhepunkt heute Nacht erwartet



Die starken Regenschauer begannen am Montag und sollen noch bis Mittwochmittag anhalten. Der Höhepunkt wird für Montagnacht erwartet. "Im Bezirk Braunau sowie in Bad Ischl, Gosau und Bad Goisern ist in den kommenden zweieinhalb Tagen mit bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter zu rechnen. Erst ab Donnerstag entspannt sich die Lage und wird sich die Sonne wieder zeigen", so Ortner.

Vor allem Flüsse wie die Donau und der Inn sollten im Auge behalten werden. "Es gilt für Oberösterreich keine Hochwassergefahr. Allerdings kann es entlang der Flüsse schon zu lokalen Überflutungen kommen", sagt Ortner.

In Linz deutlich weniger Regen



In der Landeshauptstadt Linz sowie Wels und Steyr wird der Niederschlag geringer ausfallen. Dort ist bis Mittwoch mit Regenmengen von bis zu 30 Liter pro Quadratmeter zu rechnen.

Allerdings zählt der heurige Mai zu den kältesten Maimonaten der vergangenen Jahre. In Linz liegt heuer die Durchschnittstemperatur (11 Grad) rund drei Grad unter dem Mittelwert der letzten Jahre.

War man in der Vergangenheit oft schon mit richtigen Hitzetagen im Mai verwöhnt, schaffte es das Thermometer 2019 nur einmal auf 25,2 Grad. Dieser "Spitzenwert" wurde am 19. Mai in Schärding erreicht.

