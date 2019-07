Defekte Gastherme 21. Juli 2019 21:35; Akt: 21.07.2019 21:45 Print

18-Jährige erlitt beim Duschen CO-Vergiftung

Rettungseinsatz am Samstag in einer Wohnung in Wels-Pernau: Eine 18-Jährige brach im Badezimmer aufgrund einer defekten Gastherme zusammen.