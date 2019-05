Wirt schlug auf Gäste ein, weil sie Essen reklamierten

"Fuhre Mist" (gegrilltes und paniertes Fleisch mit Salat) für zwei Personen, "Gebackene Chilli-Blunz'n Radln" oder vielleicht "Hauspfandl"?

Was zwei Gäste in einem Wirtshaus in Bad Schallerbach – ein 41-jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen und dessen deutscher Freund (40) am Staatsfeiertag– zurückgehen ließen, ist nicht bekannt.

Dem Wirt jedenfalls schmeckte die Reklamation der beiden so gar nicht. Dass sie nichts von dem, was er ihnen zu Tisch brachte, bestellt hatten, wollte der 56-jährige Wirt nicht gelten lassen.

Völlig geladen soll er ihnen die Teller mitsamt dem Essen einfach ins Gesicht geworfen haben, beschimpfte sie laut Polizei dazu noch "aufs Gröbste".

Als der 40-Jährige dabei war, mit dem Handy die Polizei zu verständigen, tickte der Wut-Wirt komplett aus. Er schlug auf die beiden ein, worauf hin die das Weite suchten und vom Lokal auf die Straße flüchteten.

Familie wollte Lokal verlassen

Die Szene war auch einer vierköpfigen Familie aus dem Bezirk Kirchdorf and der Krems nicht entgangen. Auch sie wollte das Wirtshaus verlassen.

Der Wirt passte zwei der männlichen Gäste aber noch beim Ausgang ab, schlug ebenfalls auf die Männer (71 und 43, Vater und Sohn) ein.

Auch als die Polizei schließlich vor Ort war, war der Wut-Wirt kaum einzubremsen, verhielt sich den Beamten gegenüber "provokant und renitent". Er wurde angezeigt.

Die Verletzungen der Gäste: Der 43-Jährige erlitt mehrere Abschürfungen und Hämatome. Der 71-Jährige Prellungen im Gesicht. Auch die beiden Gäste der Reklamation wurden verletzt. Der 40-Jährige erlitt eine Rissquetschwunde an der Lippe, der 41-Jährige eine Prellung im Gesichtsbereich.

