Salzburg sperrt bei Stau Autobahn-Abfahrten

Die A10 Tauernautobahn gehört an Reisewochenenden, insbesondere in den Sommerferien, zu den chronisch verstopften Verkehrsadern Österreichs. Das zieht nicht nur den Urlaubern den letzten Nerv, sondern auch den Anwohnern, die in den Orten entlang der Ausweichrouten leben.

Diesem "Fluchtverkehr" will das Land Salzburg heuer einen Riegel vorschieben, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Dazu sollen an Wochenenden zwischen 13. Juli und 18. August gezielt Autobahnabfahrten auf der A10 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Wo und in welchem Ausmaß diese drastische Maßnahme zum Einsatz kommt, soll vom tatsächlichen Verkehrsaufkommen abhängen und anhand der von der Asfinag laufend erhobenen Daten kurzfristig entschieden werden, wie Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) erklärt.

Über mobile Verkehrsschilder und Überkopfanzeigen sollen die Autofahrer darüber informiert werden. Zeitgleich werden Streckenupdates ins Netz geladen, damit auch Navigationsgeräte umplanen können. An den Ausfahrten werden Absperrgitter aufgestellt.

Wichtig: die Fahrverbote gelten auch für Einheimische! Auch sie müssen auf die nächste offene Abfahrt ausweichen. Während für alle anderen auf den begleitenden Landesstraßen dann Schluss sein wird, dürfen diese von Einheimischen noch befahren werden, sofern sie zum "Quell- und Zielverkehr" zählen. Diese Fahrverbote sollen von Polizei und privaten Sicherheitsfirmen rigoros exekutiert und Verwaltungsstrafen ausgesprochen werden.

(rcp)