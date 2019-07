Salzburgerin (28) nahe Maddie-Ort verschwunden

Julia, so ihr Name, soll am 28. Juni zuletzt nahe der Ortschaft Pedralva an der Algarve gesehen worden sein, wie aus einem Suchaufruf in den Sozialen Medien zu entnehmen ist.

Pedralva liegt nur etwas mehr als zehn Kilometer von der Ortschaft Luz entfernt, wo am 3. Mai 2007 die kleine Maddie McCann verschwand.

Die abgängige Österreicherin soll etwa 1,70 Meter groß sein, hat blondes Haar und blaue Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein graues Shirt, braune Shorts und Flipflops. Sie soll weder Handy noch Geld oder Pass bei sich tragen.

Wie "Salzburg24" berichtet, wurde die Vermisstmeldung vom Außenministerium bestätigt: "Die österreichische Botschaft steht in Kontakt mit den örtlichen Behörden in Portugal." Weitere Details könne man aus Datenschutz-Gründen nicht veröffentlichen.

