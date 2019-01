Tragischer Unfall 20. Januar 2019 08:24; Akt: 20.01.2019 08:38 Print

22-Jähriger stirbt bei Motorschlittenrennen

Im Rahmen eines Motorschlitten-Rennens in Neukirchen am Großvenediger ist am Samstag ein 22-Jähriger tödlich verunglückt.