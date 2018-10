Freundin bedrängt: Steirer fährt 41-Jährigen nieder

Nach einem Streit vor der Disco "Base" in Liezen in Nacht auf Sonntag schwebt ein 41-jähriger Rumäne jetzt in Lebensgefahr.

Gegen 03.30 Uhr waren ein 28-Jähriger und seine gleichaltrige Freundin mit drei im Bezirk Liezen wohnhaften rumänischen Staatsbürgern (39, 40 und 41 Jahre alt) im Ausgangsbereich einer Diskothek in Streit geraten.

Laut Zeugenaussagen hätte einer aus dieser Gruppe die Freundin des 28-Jährigen bedrängt. Nach mehreren Verbalattacken kam es zu Handgreiflichkeiten. Das Pärchen flüchte sich daraufhin in den Pkw des 28-Jährigen und fuhren in Richtung der Admonter Straße los.

Doch plötzlich wendet der Lenker sein Fahrzeug und fuhr in Richtung der Diskothek zurück, wo er direkt auf seine Kontrahenten von zuvor zusteuerte. Der 28-Jährige rammte die Gruppe, wodurch der 41-Jährige lebensgefährliche verletzt wurde. Seine Begleiter überstanden den Vorfall wie durch ein Wunder unverletzt.

Lenker flüchtete vom Tatort – Haft

Nach dem provozierten Crash rollte der Steirer in Schrittgeschwindigkeit weiter und flüchtete vom Tatort. Er konnte nach umfangreichen Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion Liezen an seiner Wohnadresse festgenommen werden.

Nach der notärztlichen Erstversorgung am Vorfallort wurde der Verletzte durch das Rote Kreuz in das Landeskrankenhaus Rottenmann eingeliefert. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt jetzt gegen den 28-Jährigen, gegen den seitens der Staatsanwaltschaft Leoben bereits ein Haftantrag gestellt wurde.

