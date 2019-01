Mann mit Messer im Bauch in Aufzug entdeckt

In der Grazer Siedlung Eggenberge wurde am Dienstagnachmittag ein Mann mit schweren Verletzungen in der Kabine eines Aufzugs entdeckt. Nach einem Bericht der "Kronen Zeitung" steckte noch ein Messer in seinem Bauch.

Die Polizei sei zu einem Großeinsatz ausgerückt und habe das Gebäude umstellt, heißt es weiter. Der Mann sei noch am Leben und werde derzeit in einem Krankenhaus versorgt.

Bei Raub mit Messer attackiert

Wie die "Kleine Zeitung" am Dienstagabend berichtet, war der Mann offenbar während eines Raubes in der Waagner-Biro-Straße mit einem Messer attackiert und verletzt worden.

Der Mann erlitt dabei Schnittverletzungen im Bereich des Bauches, diese sind aber nicht lebensbedrohlich. Ob der Angriff im Aufzug geschah, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)