Mord-Alarm in Knittelfeld 19. Juni 2019

Mann in Wohnung getötet: Polizei fahndet nach Täter

In einer Wohnung in Knittelfeld wurde die Leiche eines 28-Jährigen gefunden. Wegen Stich- und Schnittverletzungen am Körper des Toten besteht Mordverdacht.