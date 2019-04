Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann hatte am Montag versucht, in Graz eine Trafik und eine Tankstelle zu überfallen – ohne Erfolg.

Räuber missglücken gleich 2 Überfälle an einem Tag

Am Vormittag versuchte der Unbekannte dann sein Glück in einer Trafik in der Lazarettgasse. (Bild: Google Maps)