Ramsau am Dachstein 15. Januar 2019 08:55; Akt: 15.01.2019 09:12

Lawine erfasst Hotel, 60 Personen evakuiert

In der Nacht auf Dienstag hat eine Lawine ein Hotel in Ramsau erfasst. Rund 60 Personen wurden in Ersatzquartiere gebracht.