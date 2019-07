Bub schläft bei Hitze in Auto ein, wird bewusstlos

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montag in Riegersburg im Bezirk Südoststeiermark.

Ein Dreijähriger hatte sich davongeschlichen und stieg von selbst in einen unversperrten VW Passat. Der Bub schloss die Tür und machte es sich in dem Fahrzeug gemütlich.

Nach wenigen Minuten schlief das Kind dann ein. Aufgrund der Mittagshitze wurde es in dem Auto dann allerdings so heiß, dass der Bub bewusstlos wurde, heißt es in dem Bericht.

Familie suchte 3-Jährigen

Als seine Großeltern mit ihm mit dem Kinderwagen spazieren fahren wollten, fehlte von dem Bub jede Spur. Die Familie machte sich daraufhin umgehend auf die Suche nach dem 3-Jährigen.

Sie fanden ihn schließlich dehydriert im Auto und verständigten sofort die Rettungskräfte. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik geflogen.

(wil)