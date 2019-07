Sprengte Reizgas die Tschetschenen-Hochzeit?

Atemnot, Übelkeit und Ohnmacht. Am Samstag mussten 26 Hochzeitsgäste ins Spital eingeliefert werden. Die Tiroler Polizei vermutet dahinter Reizgas.

Großeinsatz in der Veranstaltungshalle Saggen in Innsbruck am 13. Juli 2019 (Bild: zeitungsfoto.at)