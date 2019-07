21-Jährige stirbt nach Streit mit Freund im Spital

Jene 21-Jährige, die nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten in der Nacht auf Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen reanimiert und in ein Spital eingeliefert werden musste, ist verstorben. Das meldet die Nachrichtenagentur APA am Samstag.

Für ihren dringend tatverdächtigen Freund wurde ein Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft eingebracht. Am Sonntag soll darüber entschieden werden, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Heinz Rusch erläutert.

Obduktion angeordnet

Bislang habe man den 24-Jährigen wegen dessen Gesundheitszustandes noch nicht einvernehmen können. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Feldkirch.

Eine Obduktion der Leiche wurde ebenfalls angeordnet. Die Ermittler sprachen in einer ersten Stellungnahme von einem "Angriff gegen den Hals". Eine Waffe soll nicht im Spiel gewesen sein.

So kam es zu dem tödlichen Streit

In der Nacht auf Freitag, kurz nach 1 Uhr früh, flogen in der Wohnung des armenischen Paares die Fetzen. Wohl aus Eifersucht waren die 21-Jährige und ihr drei Jahre älterer Lebensgefährte, die sich bereits seit mehreren Jahren rechtmäßig in Vorarlberg aufhalten, in Streit geraten.

Als die Frau eine knappe halbe Stunde später von Verwandten des Beschuldigten regungslos aufgefunden wurde, alarmierten diese die Einsatzkräfte. Das 21-jährige Opfer konnte noch von Notärzten reanimiert und in kritischem Zustand in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden – "Heute.at" berichtete.

