Brutaler Raubüberfall 25. Januar 2019 19:30; Akt: 25.01.2019 19:31 Print

Bursch verletzt bei -7 Grad im Wald zurückgelassen

Unglaublich, was sich Anfang der Woche in Frastanz (Vorarlberg) zugetragen hat. Ein 16-jähriges Raubopfer wurde schwerst verletzt am Waldrand liegen gelassen.