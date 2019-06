Zwei Wanderer sterben im Kleinwalsertal

Ein Urlauberpaar aus Niedersachsen in Deutschland wurde seit Dienstagnachmittag vermisst. Sie befanden sich auf dem Widderstein-Rundweg, als es zu einem Unglück kam. Die 40-jährige Frau rutsche aus und versank in einem Schneeloch. Ihr Lebensgefährte (41) rutschte bei der Suche nach der Frau ebenfalls ab stürzte ebenfalls in das Schneeloch.

Eine dritte Person stieg leicht verletzt ab und setzte im Tal einen Notruf ab. Eine großangelegte Suchaktion wurde eingeleitet und ergab am Mittwochnachmittag traurige Gewissheit. Die beiden Urlauber konnten nur noch tot aufgefunden werden.

30 Meter tief abgestürzt

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass die Gruppe vom Weg abkam und die beiden Wanderer rund 30 Meter in die Tiefe abgestürzt sind.

An der eingeleiteten Suchaktion waren insgesamt 42 Einsatzkräfte beteiligt, darunter die Bergrettungen aus Mittelberg/ Hirschegg, Riezlern und Warth sowie zwei Lawinensuchhunde und ein Leichenspürhund. Außerdem wurde das Gebiet großflächig mit drei Hubschraubern abgesucht.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)