38,5 Grad: Innsbruck bricht Hitze-Allzeitrekord

Unglaublich - Der Juni 2019 sorgt bis zum Schluss für neue Rekorde. Kurz vor 17 Uhr wurde an der Wetterstation Uni-Innsbruck (Seehöhe 578 m) mit 38,5 Grad nicht nur ein neuer Temperaturrekord für den Juni, sondern zugleich auch ein neuer Allzeitrekord für Tirol aufgestellt. "Damit sind die 38,3 Grad aus Haiming vom 27.7.1983 endgültig Geschichte", so Ubimet- Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Auch in Oberösterreich sowie in Salzburg hat sich in der letzten Stunde in Sachen Höchstwerte noch etwas getan, mit 37,4 Grad wurde sowohl in Bad Goisern (OÖ, 538 m) sowie in St. Johann/Pongau ein neuer Bundeslandrekord für den Monat Juni aufgestellt. Ebenfalls einen neuen Bundesland-Monatsrekord gab es am heutigen letzten Junitag auch in der Steiermark mit 37,3 Grad in Mooslandl/Hieflau (530 m).

Ungeschlagener Rekordmonat

In Kärnten und der Steiermark wurden bereits in den letzten Tagen neue Monatsrekorde aufgestellt, soeben war es auch in Salzburg und Oberösterreich so weit:

Mit 37,1 Grad in Bad Goisern und Windischgarsten wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2013 (36,7 Grad in Weyer) übertroffen, im Bundesland Salzburg stellt die Wetterstation in Lofer mit einem Maximum von 36,8 Grad den bisherigen Höchstwert aus Salzburg-Freisaal mit 35,8 Grad aus dem Jahr 2013 in den Schatten.

Doch nicht nur das, auch die erst am 27. Juni aufgestellten Monatsrekorde in der Steiermark (37,2 Grad in Graz) und in Tirol (37,5 Grad in Innsbruck) sind bereits wieder Geschichte: In Steiermark kletterten die Temperaturen in Mooslandl/Hieflau auf einen neuen Bundesland-Monatsrekord von 37,3 Grad, in Tirol stellte soeben Jenbach mit 38,0 Grad einen neuen Bundeslandrekord für den Monat Juni auf.

Wettervorschau

In der kommenden Stunde können die Temperaturen noch geringfügig ansteigen, sodass es nicht ausgeschlossen ist, dass in Tirol selbst der Allzeitrekord aus dem Jahr 1983 (Haimin mit 38,3 Grad am 27.7.1983) eingestellt bzw. übertroffen werden könnte.

Morgen Montag verlagert sich die extreme Hitze in den Osten des Landes, im Vorfeld einer Kaltfront zeichnen sich im Tagesverlauf insbesondere von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich teils heftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und stuürmisch auffrischendem Westwind ab.

Mit Abkühlung ist erst ab Dienstag wieder zu rechnen. >>>

