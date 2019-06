Wetter aktuell 05. Juni 2019 14:56; Akt: 05.06.2019 15:18 Print

Warnstufe Rot: Erste Hagelgewitter ziehen auf

Starke Gewitter und Hagelschauer vermiesen in weiten Teilen Österreichs am heutigen Mittwoch das lang ersehnte Sommer-Feeling – in mehreren Bundesländern gilt Warnstufe Rot.