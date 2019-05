So lange regnet es noch in Österreich

Heute ist es von der Früh weg im ganzen Land dicht bewölkt und regnerisch, auch tagsüber zeigt sich kaum die Sonne. Kräftig fällt der Regen anfangs noch in den Nordalpen aus, aber auch im Weinviertel und in Unterkärnten regnet es aus der Nacht heraus zunächst ergiebig. Zum Abend hin lässt die Intensität überall nach. Nördlich der Alpen weht lebhafter West- bis Nordwestwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad.

UBIMET-Meteorologe Steffen Dietz kündigt uns für nächste Woche den Sommer an (Bild: UBIMET) UBIMET-Meteorologe Steffen Dietz kündigt uns für nächste Woche den Sommer an (Bild: UBIMET)

Wo regnet es jetzt am meisten?

Aktuell regnet es nahezu im ganzen Land, einzig in der Südoststeiermark und im Südburgenland ist es derzeit trocken. Die größten Mengen werden einerseits an der Alpennordseite von Salzburg bis in die Eisenwurzen gemessen, andererseits in den Karawanken in Kärnten. Stündliche Niederschlagsmengen liegen in den genannten Regionen bei 3 bis 5 l/m².



Gibt es erste Überschwemmungen?

Einige Flüsse in Österreich führen derzeit erhöhtes Mittelwasser, mehr aber nicht.

Wo schneit es derzeit?

Von Vorarlberg bis in die Obersteiermark liegt die Schneefallgrenze aktuell bei etwa 1500 m. Sie wird in den nächsten Stunden ansteigen und in den nächsten Monaten hoffentlich nicht wieder so weit runter kommen.

Wie wird das Wetter am Wochenende?

Am Freitag gibt es letzten Regen im Südosten des Landes und auch im Nordstau der Alpen fallen noch letzte Tropfen. Von Westen her nimmt der Hochdruckeinfluss bereits im Laufe des Tages zu, die nächsten Tage verlaufen damit schrittweise sonniger und wärmer. Nur über den Bergen sind noch lokale Schauer oder Gewitter möglich.

In der kommenden Woche deutet vieles auf sommerlich warmes, wenngleich nicht ganz beständiges Wetter hin. Zum ersten Mal in diesem Jahr kommt die 30 Grad-Marke in Reichweite und wird Stand heute sicherlich auch erreicht/überschritten.

Die detailgenaue Wetterprognose für Ihre Region gibt es hier >>>



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)