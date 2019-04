Was Sie über den großen Regen wissen sollten

Wo regnet es am meisten?

Florian Pfurtscheller, Wetter-Experte bei UBIMET beantwortet die Regen-Fragen. (Bild: UBIMET)

Am meisten Regen kommt im Nordstau der Alpen vom Salzkammergut bis zum Wienerwald und dem Rax-Schneeberg-Gebiet zusammen, hier fallen bis zum Abend verbreitet 30 bis 40 l/m², lokal sind auch 50 l/m² möglich.

Auch sonst regnet es derzeit verbreitet, am Nachmittag wird es auch im jetzt noch trockenen Südosten regnen. Mehr als 5 bis 15 l/m² werden es aber kaum wo.



Warum ist es derzeit so nass-kalt?

Ein Tief über Osteuropa steuert aus Nordosten feucht-milde Luft an die Alpennordseite, dazu überquert gerade eine Okklusion Österreich.

Hinter der Front wird etwas mildere Luft herangebracht, am Abend sind im Norden von Österreich auch einzelne Gewitter möglich. Der Dauerregen am Vormittag geht also in Schauerwetter am Nachmittag über!

Hier fällt Schnee

Schnee fiel in der Früh bis knapp unter 1000 m. So gab es ein paar nasse Flocken in Mariazell oder am Erlaufsee. Da aber sukzessive mildere Luft herangeführt wird, steigt die Schneefallgrenze bis Mittag gegen 1500 m an.

Wie lange bleibt der Regen?

Bereits morgen am Staatsfeiertag ist der Spuk vorbei. Der 1.Mai verläuft oft freundlich, einzelne Schauer gibt es nur mehr in OÖ und NÖ. Auch der Donnerstag verläuft noch recht freundlich, bevor es am Freitag sehr unbeständig mit zahlreichen Schauern weitergeht. Das Wochenende bietet dann perfektes Couchwetter.



Bereits der Samstag verläuft verbreitet regnerisch und in der Nacht auf Sonntag erreicht uns eine kräftige Kaltfront. Dann sinkt die Schneefallgrenze allgemein wieder unter 1000 m ab, in den Nordalpen kann es kurzzeitig bis auf 500 m herabschneien. Der Sonntag verläuft aus heutiger Sicht nasskalt und im Osten, also auch in Wien, stürmisch. In der neuen Woche geht es dann wieder zögerlich bergauf!

Besteht Hochwassergefahr?

In den vergangenen Wochen war es sehr trocken an der Alpennordseite und die Flüsse führen Niedrigwasser. Hochwassergefahr besteht weder an kleinen noch an großen Flüssen.



(Red)