Hier drohen heute heftige Gewitter und Hagel

Warnstufen Orange bis Rot für zahlreiche Bezirke Österreichs: Es werden Starkregel und Hagel mit über 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. Die Windspitzen erreichen eine Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometer.

Die Unwetter-Warnungen (Stufen Orange und Rot) gelten für folgende Bundesländer und Bezirke:

Niederösterreich

Im Großbezirk Amstetten wird in den Gemeinden Haidershofen, Haag, Weistrachm St. Peter in der Au, Ertl, Seitenstetten, Wolfsbach, Aschbach-Markt, Biberbach, Kematen an der Ybbs, Sonntagberg, Allhartsberg, Wadihofen an der Ybbs und Ybbsitz mit Unwettern der Warnstufe Rot gerechnet.

Im Bezirk Scheibbs sind die Regionen Lunz am See und Göstling an der Ybbs betroffen (Warnstufe Orange). Warnstufe Rot herrscht in Reinsberg, Gresten-Land, Gresten und Randegg.

Oberösterreich

Im Großbezirk Gmunden gilt die Warnung für die Gemeinden Obertraun, Hallstatt und Gosau sowie Ebensee, Altmünster, Traunkirchen, Gmunden und Grünau im Almtal.

Im Bezirk Kirchdorf an der Krems sind die Gemeinden Klaus an der Pyhrnbahn, Micheldorf in Oberösterreich, Steinbach am Ziehberg, Kirchdorf an der Krems, Inzersdorf im Kremstal, Pettenbach, Schlierbach, Oberschlierbach, Nußbach, Wartberg an der Krems und Ried im Traunkreis betroffen.

Warnstufe Rot gilt in den Gemeinden Hinterstoder, Vorderstoder, St. Pankraz, Molln, Roßleithen, Spital am Pyhrn, Edlbach, Windischgarsten und Rosenau am Hengstpaß erwartet.

In Steyr-Land stehen die Gemeinden Reichraming, Großraming, Weyer, Gaflenz und Maria Neustift auf Warnstufe Rot.

Steiermark

Im Großbezirk Liezen sind die Gemeinden Mitterberg-Sankt Martin, Bad Mitterndorf, Grundlsee, Altaussee, Bad Aussee, Gröbming, Haus, Ramsau am Dachstein, Schladming, Aich, Michaelerberg-Pruggern, Sölk West, Rottenmann, Trieben und Gaishorn am See betroffen (Warnstufe Orange). Warnstufe Rot gilt für Ardning, Admont, Sankt Gallen, Gams bei Hieflau und Altenmarkt bei Sankt Gallen.

In Leoben steht die Warnstufe für Eisenerz, Radmer, Kalwang, Wald am Schoberpaß und Mautern in der Steiermark auf Orange.

Im Murtal gilt für die Gemeinde Hohentauern ebenfalls Warnstufe Orange.

Kärnten

In Kärnten ist im Bezirk Klagenfurt (Land) in den Gemeinden Feistritz im Rosental, Ferlach, St. Margareten im Rosental und Zell mit Unwettern zu rechnen.

Salzburg

Im Großbezirk Sankt Johann im Pongau kann es in Kleinarl, Flachau, Altenmarkt im Pongau, Untertauern, Radstadt und Forstau zu Unwettern kommen.

Im Großbezirk Tamsweg sind die Regionen Muhr, Zederhaus, Tweng, Sankt Michael im Lungau, Mauterndorf, Weißpriach, Mariapfarr, Unternberg, Tamsweg, Sankt Andrä im Lungau, Göriach und Lessach betroffen.

Im Bezirk Zell am See gilt die Warnung für Krimml und Wald im Pinzgau.

Tirol

In Tirol sind gleich fünf Bezirke betroffen. In Kitzbühel sind Brixen im Thale, Westendorf und Hopfgarten im Brixental unwettergefährdet.

In Kufstein gilt die Unwetterwarnung für Schwoich, Langkampfen, Kirchbichl, Bad Häring, Mariastein, Angath, Angerberg, Wörgl, Breitenbach am Inn, Kundl, Wildschönau, Alpbach, Brixlegg, Radfeld, Kramsach und Reith im Alpbachtal.

Im Bezirk Schwaz kann es in Bruck am Ziller, Schlitters, Fügenberg, Fügen, Hart im Zillertal, Uderns, Ried im Zillertal, Kaltenbach, Stumm, Aschau im Zillertal, Stummerberg, Zellberg, Rohrberg, Hippach, Hainzenberg, Gerlosberg, Gerlos, Ramsau im Zillertal, Schwendau, Tux, Finkenberg, Mayrhofen und Brandberg zu Hagelschauern kommen.

In Innsbruck (Land) sind die Gemeinden Aldrans, Sistrans, Lans, Ellbögen, Patsch, Schönberg im Stubaital, Mieders, Fulpmes, Telfes im Stubai, Mutters, Natters, Götzens, Birgitz und Axams betroffen.

In Imst kann es in der Gemeinde Sölden zu Unwettern kommen.

