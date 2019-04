Hundehasser: "Viecher gehören alle exekutiert!"

Nervlicher Ausnahmezustand im Wohnpark Sandleiten (Ottakring). In der schmucken Anlage auf den ehemaligen Gründen der "Austria Email" wohnen rund 800 Menschen mit hoher Lebensqualität. Doch seit einigen Wochen versetzt ein offensichtlich pathologischer Hundehasser die Anrainer mit Vierbeinern in Panik.

Begonnen hat alles mit Drohbriefen, die plötzlich überall aufgetaucht sind. Verstörendes Zitat: "Eure Viecher gehören alle exekutiert!" Zudem platzierte der Unbekannte auf den Türmatten der Hundebesitzer Köder aus Leberwurst und Schokolade. Mieterin Eva G. (52): "Dieser Typ weiß offensichtlich ganz genau, wer in dieser Anlage Hunde hält. Das macht uns nur noch mehr Angst!"

Damit nicht genug: In den Aufzügen und Höfen des Wohnparks wurden Köder aus Kandisin und Rosinen gefunden, beides hochgiftig für Hunde. Eva G. schildert die Konsequenzen: "Alle Parteien führen ihre Hunde nur mehr mit Beißkorb zum Äußerln, um eine Vergiftung zu verhindern. In der Nacht geht keiner mehr raus." Zuletzt fand sich sogar ein fiktives Hundegrab mit Blumen und Kerzen in der Anlage.

(wapo/cz)