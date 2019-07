3.000 Menschen waren für Carola Rackete unterwegs

Zu einer Solidaritätskundgebung ist es in Wien am späten Dienstagnachmittag gekommen. Noch bevor die Meldung veröffentlicht wurde, dass der Hausarrest von "Sea-Watch"-Kapitänin Carola Rackete aufgehoben wurde, versammelten sich vor der Staatsoper in Wien zahlreiche Demonstranten.

Umfrage Was halten Sie von Carola Rackete? Leben retten darf kein Verbrechen sein. Rackete ist eine Heldin.

Sie hat Gesetze verletzt, jetzt bekommt sie ihre Strafe. Auch wenn ihre Motive lobenswert sind.

Sie ist eine kriminelle Schlepperin und sollte sofort hinter Gitter.

Die Veranstalter sprachen von rund 3.000 Teilnehmern, die sich im Demonstrationszug von der Oper weg hin zur italienischen Botschaft in Bewegung setzten. Unter ihnen war auch der Chef der Volkshilfe, Erich Fenninger.

Die Message der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war eindeutig: Die Rettung von Menschenleben ist keine kriminelle Handlung. "Heute.at" hat die besten Bilder der Kundgebung zusammengefasst.

(mr)