Alle Wiener Christkindl-Märkte auf einen Blick

Auch wenn es die aktuellen Temperaturen nicht vermuten lassen, aber schon in wenigen Wochen ist Weihnachten.

Die ersten Vorboten sind auch schon überall in der Stadt zu sehen – die Aufbauarbeiten für die ersten Weihnachtsmärkte laufen auf Hochtouren! Insgesamt wird es heuer 27 Weihnachtsmärkte mit 963 Ständen geben.

Los geht’s für die traditionellen Weihnachtsmärkte am 16. November mit den Märkten am Spittelberg, im Türkenschanzpark und am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf. Das Museumsquartier startet am 8. November in den "Winter im MQ".

190 Gastrostände sorgen in ganz Wien für das leibliche Wohl, dazu kommen Stände für Christbaumschmuck und Geschenke aller Art. Der größte Adventmarkt mit 152 Ständen ist wieder der Christkindlmarkt am Rathausplatz, der am 16. November feierlich eröffnet wird.

Christkindlmarkt am Rathausplatz, 1010 Wien, ab 16.11.

32. Altwiener Christkindlmarkt, Freyung, 1010 Wien, ab 17.11.

Weihnachtsmarkt Am Hof, 1010 Wien, ab 16.11.

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, ab 21.11.

Adventmarkt, Mahlerstraße, 1010 Wien, ab 16.11.

Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, 1010 Wien, ab 16.11.

K. u. k. Weihnachtsmarkt Michaelerplatz, 1010 Wien, ab 16.11.

Adventmarkt des Biobauernmarktes Freyung, Freyung vor dem Palais Harrach, 1010 Wien, ab 23.11.

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, 1030 Wien, ab 23.11.

25. Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, Resselpark, 1040 Wien, ab 23.11.

Weihnachtsmarkt Margaretenplatz, 1050 Wien, ab 14.12.

Adventmarkt Mariahilf, vor der Kirche Maria Hilf, 1060 und 1070 Wien, ab 16.11.

Weihnachtsmarkt am Spittelberg, 1070 Wien, ab 15.11.

Weihnachtsdorf Unicampus/Altes AKH, 1090 Wien, ab 17.11.

Adventmarkt, Fußgängerzone Favoriten, 1100 Wien, ab 16.11.

Adventmarkt Columbusplatz, 1100 Wien, ab 30.11.

Adventmarkt in Meidling, Meidlinger Hauptstraße, 1120 Wien, ab 16.11.

Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, 1130 Wien, ab 24.11.

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark, 1180 Wien, ab 15.11.

Adventmarkt, Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien, ab 15.11.

Wintermarkt am Riesenradplatz, 17.11. bis 6.1.2019

Mittelalterlicher Adventmarkt, Arsenal, 1030 Wien, 29.11. bis 2.12.

WeihnachtsQuartier im MQ, Museumsquartier, 1070 Wien, 30.11. bis 2.12.

Winter im MQ, Museumsquartier, 1070 Wien, 8.11. bis 23.12.

Adventmarkt Schloss Neugebäude, 1110 Wien, 30.11.-2.12., 6.12.-9.12. und 13.12.-16.12.

Weihnachtsmarkt am Enkplatz, 1110 Wien, 24.11.-23.12.

Weihnachtsmarkt Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien, 22.11. bis 23.12. (jeweils Do-So)

Marktamt kontrolliert

Wie jedes Jahr kontrolliert die MA 59 (Marktamt) auch heuer wieder sämtliche Lebensmittel- und Gastronomiestände auf die Einhaltung der Lebensmittelhygiene, außerdem werden Lebensmittelproben gezogen. Aufgrund der strengen Kontrollen gab es im letzten Jahr kaum Beanstandungen bei den Adventmärkten.

