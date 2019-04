Anrainer-Rache: Platz von Autos gesäubert

Jahrahrzehntelang haben Anrainer am Klopstein-Platz (Landstraße) unbehelligt geparkt. Jetzt macht ein kurioser Streit dem Abstell-Idyll ein Ende. Vor drei Wochen wurde ein Autofahrer abgeschleppt.

Am Dienstag revanchierte er sich: Der Mann verständigte die Polizei und gab an, dass der vorgeschriebene Mindestabstand von 2,5 Metern zwischen den Parkspuren nicht eingehalten werde. Daraufhin rückte die Polizei zu einer "Aktion scharf" aus. Parkende Autos auf einer ganzen Fahrbahn-Seite wurden nach Simmering in die Verwahrstelle der MA48 "umgeparkt".

Jetzt befürchtet die Bezirksvorstehung Landstraße, dass acht bis zehn Parkplätze wegfallen könnten. Heute will sich Bezirkschef Erich Hohenberger (SPÖ) ein Bild von der Lage machen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)