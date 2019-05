Schwarzenegger und Thunberg bei Klimagipfel

Auch, wenn es derzeit innenpolitisch brodelt, findet kommende Woche der "R20 Austrian World Summit" in der Wiener Hofburg statt – Arnold Schwarzeneggers alljährlicher Klimagipfel.

Heuer geht er über zwei Tage und steht unter dem Motto "Less talk – more action", wie Monika Langthaler, Mitorganisatorin und frühere Grünen-Abgeordnete am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekanntgab.

Prominente Gäste



Neben Schwarzenegger selbst gehören auch die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, Ex-Skifahrer Aksel Lund Svindal und der NASA-Astronaut Scott Kelly. Von politischer Seite haben sich UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und etliche Präsidenten aus aller Welt angekündigt.

Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen will teilnehmen. Inwieweit dessen und das Erscheinen anderer Politiker die momentane innenpolitische Krise beeinflussen wird, ist jedoch noch nicht absehbar. Es würden jedoch diverse Stakeholder, Firmen und NGOs erwartet.

Thunberg als "Schlüsselperson"



Mitunter sollen konkrete Forderungen an Van der Bellen gerichtet werden. Dafür wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, über dessen Umsetzung man bereits bei der Klimakonferenz in Katowice detailliert gesprochen habe. An oberster Stelle steht hier die Klimaneutralität bis 2050. Zusätzlich müsse, so Langthaler, das Thema Klimaschutz in jeder politischen Diskussion verankert werden, ganz gleich, ob es um Finanzen, Infrastruktur oder sonstiges gehe.

Thunberg diene dabei als Schlüsselperson gegen die Klimakrise. "2019 ist das Thema Klimaschutz endlich im Bewusstsein vieler Menschen angekommen. Das liegt einerseits an der Tatsache, dass Auswirkungen des Klimawandels langsam, aber doch für uns alle spürbar sind. Das liegt aber auch an Greta Thunberg, die mit ihrem Schulstreik am Puls der Zeit" sei, sagte Langthaler. So gesehen sei Thunberg "ein wahrer Glücksfall für die Klimadebatte". Möglicherweise bleibt die 16-Jährige sogar bis zur Klimademonstration "Fridays for Future" in Wien.

Musik-Stars rocken das Event



Wie Thunberg sei auch Schwarzenegger sehr fokussiert bei der Sache. Auch er wolle mehr Bewusstsein für den Klimawandel schaffen. Laut Langthaler plädiere er "für schnelles Handeln und die Umsetzung konkreter Lösungen".

Auch diverse Künstler unterstützen den Klimagipfel, darunter Conchita Wurst, Hubert von Goisern sowie Pizzera & Jaus, die mitdiskutieren und für musikalische Untermalung sorgen werden. Heuer sollen die Gespräche nicht nur hinter verschlossenen Türen stattfinden, sondern für alle Interessierten zugänglich sein. Auf dem Heldenplatz in der Innenstadt soll im Rahmen des "Climate Kirtag" die Öffentlichkeit angesprochen werden.

