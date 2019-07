Arzt in Wiener Spital von Patient niedergestochen

Blutiger Angriff am Mittwoch auf einen Arzt in Wien: Wie eine Zeugin gegenüber "Heute" aussagte, stach ein Patient am Kaiser-Franz-Josef-Spital gegen 10 Uhr einen Mediziner mit einem mitgebrachten Küchenmesser in den Bauch. "Dann setzte er sich wieder in den Warteraum, als wäre nichts passiert."

Das Opfer (64) sei sofort in den OP-Saal gebracht und notfallmedizinisch versorgt worden. Laut Wiener Polizei besteht keine Lebensgefahr. Der Verdächtige habe anschließend "ohne andere Personen zu gefährden" auf das Eintreffen der Polizeikräfte gewartet und sich widerstandslos festnehmen lassen.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) will jetzt gemeinsam mit der Polizei "lückenlos aufklären und analysieren, ob und wie wir solche Vorfälle künftig vermeiden können".

