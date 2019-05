Climate-Kirtag: Greta lädt am Freitag zur Demo

"Jeder Kilometer, jede Emission, jedes Kilogramm zählt - wenn es um den Klimaschutz geht. Genaus zählt jede Person. Wir brauchen jeden", appellierte Greta Thunberg an die Wiener und Österreicher bei ihrer Rede am Heldenplatz.

Sie kündigte an am Freitag, bei dem von ihr ausgerufenen Schülerprotesten, diesmal in Wien mit dabei zu sein. Dieser starte um 11.55 Uhr am Heldenplatz. Nach der Rede sangen die Besucher am Ort einen Version des Partisanensongs "Bella Ciao", der für Resistenz und Protest stehe.

Climate Kirtag am Wiener Heldenplatz

Greta Thurnber, die 16-jährige Aktivistin aus Schweden kritisierte scharf die Politik, die sich nicht für die Klima-Probleme einsetzen. "Sie verhalten sich wie Kinder", dabei würden sie die Zukunft der Kinder zerstören. Es ist absoluter Notfall - jetzt könnte man jedoch noch etwas ändern, aber nicht mehr lange.

Schwarzenegger: Motivierte die Besucher aktiv zu werden

Arnold Schwarzenegger, Initiator der Klima-Konferenz die untertags in der Hofburg stattfand, und des anschließenden Klima-Kirtags, appellierte an die Menschen vor Ort: Man dürfe sich nicht von Nein-Sagern und Klimawandel-Leugner entmutigen zu lassen. Er habe die notwendige Geduld, betonte er und erzählte von seinen Träumen, die anfangs von jedem belächelt wurden. Wie der Traum Bodybuilder-Champion, Schauspieler und Politiker zu werden. "Träume müssen in Aktionen umgewandelt werden, ansonsten sind es nur Halluzinationen", so Schwarzenegger.

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien kritisierte zudem, dass immer noch sieben Millionen Menschen im Jahr aufgrund von Umweltverschmutzung sterben.

