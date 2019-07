Dai Golosi: Italienischer Geheimtipp in Margareten

In der Margartenstraße 38 in einem wunderschönen Ecklokal namens "Dai Golosi" arbeiten zwei Profis mit internationaler Erfahrung. Sie bringen die Gourmet-Welt Italiens nach Wien.

Zwei Feinschmecker mit internationalem Background

In dem Lokal war früher die bekannte Fleischerei Heibler. Danach versuchten sich einige andere dort zu realisieren. Geklappt hat es aber erst für die zwei Feinschmecker Yari Scremin (38) uund Maurizio Liberatori (51). Beide blicken zurück auf eine lange Gastro Geschichte. Während Yari Scremin viele Jahre als Händler für Delikatessen in Südfrankreich und Italien arbeitete, blickt Maurizio auf eine 30-jährige Karriere als Koch in Italien, England und Österreich zurück.

Frische "Cornetti" mit selbstgemachter Creme und "Vetrina Calda"

Das Lokal bietet Platz für 20 Gäste und eröffnet demnächst den Schanigarten. Eine Spezialität ist das selbstgemachte "Cornetto" von Yari. Er füllt es mit Creme oder Schokolade frisch vor den Augen der Gäste. Wärend Maurizio bereits die Vetrina calda, den täglichen Tagesteller vorbereitet. Den gibt es von 11.30 bis 18 Uhr auch zum Mitnehmen. Ein Menü kostet 10,50 Euro und beinhaltet Suppe und Hauptspeise. Speisen mit Liebe zubereitet, wie das Filetto di luccioperca alla griglia (Zanderfilet mit Karotten und Ofenkartoffel) oder Tosela grigliata, melanzane al funghetto, misticanza (Tosela Käse gegrillt, Auberginen und Blattsalat) zieht Kunden aus allen Bezirken Wiens an.

Sie bieten zustäzlich italienische Feinkostprodukte wie Bier, Pecorino, Schinken, Kaffee, Olivenöl, Salami, Eingelegtes, Kuchen, Reis, Büffelmozzarella, Käse, Nudeln....

Öffnungszeiten

Mo – Fr: 09h – 21h

Sa: 09h – 13h

Dai Golosi

Margaretenstrasse 83

1050 Wien

http://www.daigolosi.at

office@daigolosi.at

0664 3472425

