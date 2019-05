Demo und Vengaboys: Tausende vor Kanzleramt

Im Zuge der letzten Donnerstagsdemo am Ballhausplatz werden auch die Vengaboys mit ihrem tagespolitisch aktuellen Hit "Ibiza" auftreten.

Trotz kühler Temperaturen zog es am frühen Donnerstagabend deshalb Tausende auf den Ballhausplatz. Mit Plakaten feierten sie den Sturz der Regierung von ÖVP-Chef Sebastian Kurz.



Durch den Ibiza-Skandal wurde der 90er-Partyhit "Ibiza" in Österreich auf einmal wieder zum Chartstürmer. Die Vengaboys zeigten sich entzückt von ihrem Revival in der Alpenrepublik und erklärten sich zu einem Gratis-Auftritt bereit.



