"Best of Grauslich" bei der Donnerstags-Demo

Auch in dieser Woche ist es wieder Donnerstag. Zum siebten Mal zieht eine Demo gegen die türkis-blaue Bundesregierung durch Wien. Auf Facebook kündigen die Veranstalter ein "Best of Grauslich" an.

Es wurden die "zahllosen, (all-)täglichen, aktuellen wie vorhersagbaren politischen Katastrophen, Gemeinheiten und Niederträchtigkeiten der schwarzblauen Regierung" beobachtet. Einige Sprecherinnen und Sprecher sollen direkt auf die "Grauslichkeiten" der vergangenen Woche antworten.

Start ist um 18 Uhr vor dem Parlamentsgebäude am Dr.-Karl-Renner-Ring. Dort treten Aadilah Amin von der Interessengemeinschaft der afghanischen Schülerinnen und zwei Aktivistinnen vom queerfeministischen Kollektiv "Marsch fürn Arsch" auf.

Die Demonstration zieht anschließend über den Ring, den Karlsplatz und die Wiedner Hauptstraße zu einer Zwischenkundgebung bei der Wirtschaftskammer. Dort informiert der Metaller-Gewerkschafter Stephan Schlögl über den aktuellen Stand berichten. Anschließend zieht die Demonstration Richtung Siebenbrunnenplatz.

Die erwarteten 3.000 Demonstranten dürften für ein Verkehrschaos sorgen. Erhebliche Staus werden laut ÖAMTC auf dem Ring ab Urania, Zweierlinie im gesamten Verlauf zwischen Donaukanal und Votivkirche, Wiedner Hauptstraße, Margaretengürtel, Triester Straße stadteinwärts, Reinprechtsdorfer Straße und Margaretenstraße nicht ausbleiben.

