17-Jähriger auf E-Roller fuhr Mädchen um – Spital

Eine Achtjährige, die am Donnerstag in Begleitung ihrer Eltern auf der Simmeringer Hauptstraße in Wien unterwegs war, wurde von einem 17-Jährigen auf einem E-Roller angefahren. Das Mädchen musste mit leichten Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.

Der 17-Jährige fuhr mit seinem E-Roller verbotenerweise auf dem Gehsteig. Laut Augenzeugen war er zudem viel zu schnell unterwegs. Dadurch konnte er nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Mädchen zusammen.

Achtung! Das ist verboten

Die Polizei weist darauf hin, dass E-Roller bzw. E-Scooter (und ähnliche Fahrzeuge mit entsprechender Motorisierung) als Fahrräder eingestuft werden und daher allen einschlägigen Vorschriften unterliegen.

Straßenverkehrsordnung: Es dürfen nur jene Bereiche der Straße verwendet werden, die für den normalen Fahrradverkehr freigegeben sind. Das Befahren von Schutzwegen und Gehsteigen ist verboten. Darüber hinaus gelten die entsprechenden Bestimmungen bzgl. der Alkoholisierung.

Fahrradverordnung: E-Scooter und ähnliche Fahrzeuge, die als Fahrrad klassifiziert werden, haben die entsprechende Ausstattung wie Reflektoren und Lichter vorzuweisen.

Kinder unter 12 Jahren dürfen mit diesen Fortbewegungsmitteln im öffentlichen Verkehr nicht alleine unterwegs sein. Sie müssen von einer Person beaufsichtigt werden, die mindestens 16 Jahre alt ist.

Besitzt die Jugendliche/der Jugendliche einen Radfahrausweis, darf sie/er bereits ab ihrem/seinem 10. Geburtstag alleine mit den oben genannten Fortbewegungsmitteln unterwegs sein.





